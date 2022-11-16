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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

هبوط مؤشرات وول ستريت على خلفية توقعات قاتمة لمبيعات "تارجت"

داو جونز الصناعي يفقد 38 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد أن أثارت توقعات قاتمة لمبيعات شركة تارجت العملاقة لمتاجر التجزئة خلال عطلة نهاية العام مخاوف من أن يلحق التضخم ضررا بالغا بموسم حيوي لتجار التجزئة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.0 نقطة أو 0.11% إلى 33554.93 نقطة.

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وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.9 نقطة أو 0.37% إلى 3976.82 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 98.3 نقطة أو 0.87% إلى 11260.095 نقطة، وفق رويترز.

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