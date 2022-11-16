وول ستريت
هبوط مؤشرات وول ستريت على خلفية توقعات قاتمة لمبيعات "تارجت"
داو جونز الصناعي يفقد 38 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد أن أثارت توقعات قاتمة لمبيعات شركة تارجت العملاقة لمتاجر التجزئة خلال عطلة نهاية العام مخاوف من أن يلحق التضخم ضررا بالغا بموسم حيوي لتجار التجزئة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.0 نقطة أو 0.11% إلى 33554.93 نقطة.
مادة اعلانية
وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.9 نقطة أو 0.37% إلى 3976.82 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 98.3 نقطة أو 0.87% إلى 11260.095 نقطة، وفق رويترز.
اقرأ أيضاً
-
خبير: أسعار الذهب ستواصل الارتفاع حتى نهاية العام وسط ضعف الدولارأسعار الذهب ترتفع 9% في الشهر الحالي قصص اقتصادية
-
"مبادلة" الإماراتية تستحوذ على حصة استراتيجية في "إيركاربون" السنغافوريةأكدت "مبادلة"، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الأربعاء أنها استحوذت حصة استراتيجية في شركة إيركاربون التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.وكان مصدران ... شركات
-
أمين عام أوبك: المنظمة مستعدة للتدخل لخدمة الأسواق النفطيةأكد أن المنظمة حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميا طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية