"مجموعة تداول السعودية" تنضم إلى 3 مؤشرات تابعة لـ"فوتسي راسل"

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن انضمامها إلى ثلاثة مؤشرات عالمية تابعة لمجموعة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات والتحليلات وحلول البيانات.

وقالت "مجموعة تداول"، في بيان، إنه اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء، سيتم ضمّ المجموعة إلى مؤشرات (FTSE All-World Index) و(FTSE Global Mid Cap Index) و(FTSE Emerging Index).

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وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الطرح الثانوي لأسهم المجموعة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، حيث ساهمت هذه الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة وتعزيز مستويات السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن يوم الأحد 13 نوفمبر 2022م عن إتمام بيع جزء من حصته في مجموعة تداول السعودية بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

وقام الصندوق ببيع 12 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المملوكة له في الشركة.

وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال وهو يعتبر ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبلغ حصة الصندوق المتبقية بعد البيع 60% من رأس مال الشركة.