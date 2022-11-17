أسعار الذهب تستقر مع تراجع التوترات الجيوسياسية والتركيز على مسار الفائدة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة، الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1773.4 دولار للأونصة.

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كما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب، وسجلت 1776.2 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

لكن الرئيس البولندي، قال أمس الأربعاء، إن صاروخا سقط في بلاده كان شاردا على الأرجح وأطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما بدد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 21.41 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.3% إلى 1003.4 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 2067.1 دولار للأونصة.