تراجع مؤشرات وول ستريت بعد بيانات اقتصادية متضاربة وتصريحات متشددة بشأن الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، حيث أثارت بيانات اقتصادية متباينة وتصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاوف من أن البنك المركزي الأميركي لن يخفف من حدة موقفه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 224.6 نقطة أو 0.67 % إلى 33329.27 نقطة.

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وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.5 نقطة أو 1% إلى 3919.26 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 175.0 نقطة أو 1.56 % إلى 11008.672 نقطة.