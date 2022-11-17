مؤسس FTX: ندمت على التقدم بطلب إفلاس المنصة والسلطات سرعت الانهيار

قال مؤسس شركة FTX للعملات المشفرة ورئيسها التنفيذي السابق سام بانكمان، إنه نادم على قرار التقدم بطلب إفلاس الشركة قبل أسبوع.

وأضاف سام بانكمان، أن المديرين الخمسة الذين تم تعيينهم لإدارة الشركات الرئيسية التابعة لـ FTX يبحثون خيارات الإفلاس.

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وهاجم "سام" السلطات التنظيمية في صناعة العملات المشفرة متهماً إياهم بأنهم يريدون تدمير كل شيء.

وذكر سام بانكمان، أنه لو تم منحه مهلة لمدة شهر واحد لكانت تلبية عمليات سحب العملاء لأموالهم ستتم دون تأخير.

كانت وكالة بلومبرغ ذكرت أن مؤسس شركة FTX للعملات المشفرة ورئيسها التنفيذي السابق سام بانكمان خضع لتحقيق من السلطات الأمنية في جزر البهاما محل إقامته دون الإفصاح ما إذا قد تم إيقافه.

وكانت مجموعة FTX قد أعلنت وأكثر من 130 شركة تابعة، التقدم بطلب الحماية من الدائنين تحت قانون الإفلاس أو ما يسمى CHAPTER 11 بعد أيام من عدم استطاعتها مواجهة سحوبات العملاء لودائعهم.

ويواجه سام بانكمان، اتهامات بإساءة الأمانة والنصب والاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.