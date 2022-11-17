"ستاندرد آند بورز" يغلق على انخفاض بفعل التوقعات القاتمة لمبيعات التجزئة
"ناسداك" انخفض 1.52% إلى 11185.61 نقطة
انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق يوم الأربعاء، إذ أثارت توقعات قاتمة من شركة تارجت مخاوف جديدة بشأن شركات تجارة التجزئة التي تتجهه إلى موسم العطلات الحاسم، في حين تراجعت أسهم أشباه الموصلات على نطاق واسع بعد خفض الإمدادات من شركة مايكرون.
وتراجعت أسهم تارجت بعد أن توقعت شركة تجارة التجزئة الكبرى انخفاضا مفاجئا في مبيعات ربع السنة خلال العطلات.
وهبطت أسهم التجزئة على نطاق واسع، بما شمل انخفاضات الحادة في أسهم ماسيز وبيست باي وفوت لوكر، وفقا لـ"رويترز".
كما تراجعت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي بعد أن قالت الشركة إنها ستخفض المعروض من شرائح الذاكرة وستجري المزيد من التخفيضات على خطة الإنفاق الرأسمالي.
وبحسب البيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32.55 نقطة أو 0.8% ليغلق عند 3959.18 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 172.80 نقطة أو 1.52% إلى 11185.61 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 31.14 نقطة أو 0.09% إلى 33561.78 نقطة.
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