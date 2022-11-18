وول ستريت
التصريحات المتشددة بشأن الفائدة تهوي بالأسهم الأميركية
جيمس بولارد أكد الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة
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انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق يوم الخميس، حيث أدت تصريحات متشددة من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبيانات بشأن سوق العمل إلى قلق بعض المستثمرين من زيادات أكبر في أسعار الفائدة.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيمس بولارد، إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، نظرا لأن تشديد سياسته حتى الآن "لم يكن لها سوى تأثير محدود على التضخم الملحوظ"، حسبما نقلت "رويترز".
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وبحسب البيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.01 نقطة أو 0.26% ليغلق عند 3947.78 نقطة.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 38.23 نقطة أو 0.34% ليهبط إلى 11145.43 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 2.18 نقطة أو 0.02% إلى 33556.09 نقطة.
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