مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 20.9 مليار جنيه في 2022

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن استحواذ المستثمرين المصريين على نحو 67.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الحالي.

في المقابل، استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 23.7% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المستثمرون العرب على نحو 9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 603.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

منذ بداية العام الحالي وحتى تداولات الأسبوع الماضي، شكلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة. بينما سجل المتعاملون الأجانب نحو 15.5%، وسجل المستثمرون العرب 8%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، بقيمة 20.9 مليار جنيه. في المقابل، استمر المستثمرون العرب في تسجيل صافي شراء بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تداولات الأسبوع، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 821.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 505.4 مليار جنيه إلى 533 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.5%. كما ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 144.2 مليار جنيه إلى 153.3 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%.

وفي تعاملات نهاية الأسبوع، ارتفعت أسعار أسهم 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%.

كما صعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 1.5%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%. أيضاً ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، كما زاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%.

في المقابل، تراجعت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعين بنسبة 0.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

كما انخفضت أسهم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا انخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%.