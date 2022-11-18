"أمريكانا للمطاعم" ترفع حصة الأفراد من طرحها العام في الإمارات

نتيجة للطلب القوي على أسهم شركة أمريكانا للمطاعم في السوقين السعودي والإماراتي، تم رفع نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات من 5% إلى 10% لتصبح مماثلة لنسبة شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية.

وبذلك ستنخفض الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة من 85% إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.

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وسيبقى إجمالي حجم الطرح كما هو ليمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

علما أن لا تغيير لشريحة المستثمرين الأفراد في السعودية، والتي تبقى عند 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وتم تحديد النطاق السعري بين 2.55 ريالا وما يعادله بالدرهم عند 2.5 درهم للسهم و2.68 ريالا وما يعادله عند 2.62 درهم للسهم.

ومن المتوقع تحديد السعر النهائي في 23 نوفمبر والإدراج في 6 ديسمبر.