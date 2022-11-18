اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تعليم الإماراتية
تعليم الإماراتية
سوق دبي

"تعليم" الإماراتية تحدد سعر طرحها الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري

تعتزم جمع 750 مليون درهم من الطرح العام الأولي

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مجموعة تعليم القابضة الإماراتية، اليوم الجمعة، إنها حددت سعر طرحها العام الأولي عند 3 دراهم للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي.

وتعتزم المجموعة جمع 750 مليون درهم من الطرح العام الأولي، الذي يتضمن بيع 250 مليون سهم تمثل 25 بالمئة من إجمالي رأس مالها المصدر.

وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم (3.73 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز طلبات الاكتتاب 18 مرة.

"دبي الإسلامي" يعين بنوكاً لإصدار صكوك مستدامة لأول مرة شركات بنوك الإمارات "دبي الإسلامي" يعين بنوكاً لإصدار صكوك مستدامة لأول مرة

وسيبدأ تداول الأسهم في 29 نوفمبر 2022، فيما من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم.

وتعد "تعليم" واحدة من أكبر مقدمي خدمات التعليم من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دبي، وتأسست في عام 2004 وحظيت بدعم من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عام 2007.

يشار إلى ان طرح "تعليم" هو الأحدث في سلسلة من الطروحات العامة الأولية في منطقة الخليج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط