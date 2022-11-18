"تعليم" الإماراتية تحدد سعر طرحها الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري

قالت مجموعة تعليم القابضة الإماراتية، اليوم الجمعة، إنها حددت سعر طرحها العام الأولي عند 3 دراهم للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي.

وتعتزم المجموعة جمع 750 مليون درهم من الطرح العام الأولي، الذي يتضمن بيع 250 مليون سهم تمثل 25 بالمئة من إجمالي رأس مالها المصدر.

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وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم (3.73 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز طلبات الاكتتاب 18 مرة.

وسيبدأ تداول الأسهم في 29 نوفمبر 2022، فيما من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم.

وتعد "تعليم" واحدة من أكبر مقدمي خدمات التعليم من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دبي، وتأسست في عام 2004 وحظيت بدعم من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عام 2007.

يشار إلى ان طرح "تعليم" هو الأحدث في سلسلة من الطروحات العامة الأولية في منطقة الخليج.