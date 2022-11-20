بقيمة 10 مليارات ريال.. الانتهاء من الطرح العام وتسوية صكوك "مصرف الراجحي"

أعلنت شركة "الراجحي المالية" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام لصكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى عن اكتمال عملية الطرح وتسوية الصكوك بنجاح.

وقالت الشركة بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إنه تم تخصيص 100% من الطلبات للمكتتبين الأفراد، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 125 ألف مُشارك.

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وأضافت أن قيمة الطرح بلغت 10 مليارات ريال، بعدد 10 ملايين صك، بقيمة اسمية 1000 ريال للصك الواحد.

وأشارت إلى أن عائد الصك بلغ 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، وبدأ احتسابه من تاريخ التسوية في 16 نوفمبر 2022.

وتابعت: "الصك بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك".

وبدأت عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين في 16 نوفمبر 2022، وسيتم إيداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل البنوك ذات الصلة.

وستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.