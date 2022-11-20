"وثيق المالية" تعلن سعر طرح "قمة السعودية للتجارة" بـ 133 ريالاً للسهم
في السوق الموازية "نمو"
أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 133 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
وقالت "وثيق المالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وتنتهي يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة 880 ألف سهم تمثل 22% من أسهم الشركة البالغة 4 ملايين سهم.
ويمكن لأي مستثمر مؤهل لديه حساب استثماري فعال لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني الذي يتيحه مدير الاكتتاب "شركة الإنماء للاستثمار".
كما يمكن للمستثمر المؤهل الذي لديه حساب استثماري فعال لدى "شركة الراجحي المالية" الاكتتاب عبر التطبيق البنكي للجهة المستلمة "مصرف الراجحي".
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