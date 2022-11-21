المستثمرون يتوجهون إلى الدولار كملاذ آمن مع تفشي إصابات كورونا في الصين

بدأ الدولار الأسبوع الحالي، على ارتفاع وسط تراجع شهية المخاطرة، بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المدن الصينية، ما دفع المسؤولين إلى تشديد الإجراءات.

وصعد الدولار بقوة، مقابل العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني مع تدهور المعنويات جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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وسجلت العاصمة الصينية بكين، حالتي وفاة في 20 نوفمبر، في الوقت الذي حثت فيه المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة الناس على التزام منازلهم، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19".

وألقت الإصابات المتزايدة والوفيات الجديدة بظلال من الشك على آمال تخفيف القيود الصارمة التي تخنق الاقتصاد.

وسجل اليوان الصيني في التعاملات الداخلية 7.1451 للدولار، وهبط إلى 7.1708، وهو أضعف مستوى له منذ 11 نوفمبر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.412% إلى 107.33، اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر، وفقا لـ"رويترز".

كما ارتفع المؤشر 0.5% الأسبوع الماضي محققا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر مع تدفق المستثمرين على عملة الملاذ الآمن.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها، اليوم الاثنين، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ يوليو تموز 2020.

وساعدت تصريحات عن التشديد النقدي أدلى بها مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الدولار على الاستقرار بعد الخسائر الحادة التي مُني بها في وقت سابق هذا الشهر، عندما عززت بيانات التضخم التي كانت أقل قليلا مما كان متوقعا آمال المستثمرين في حدوث تباطؤ في رفع أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو 0.46% ليصل إلى 1.0277 دولار، متجها نحو تسجيل سلسلة من الخسائر على مدى ثلاثة أيام قرب أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.1831 دولار بانخفاض 0.47% خلال اليوم.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.49% مقابل الدولار إلى 0.664 دولار.

وظلت العملات المشفرة تحت الضغط مع انخفاض بيتكوين 0.63% إلى 16153.00 دولار.