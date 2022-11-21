الذهب يتراجع لأدنى مستوى بأكثر من أسبوع وسط صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار في الوقت الذي ألقى فيه موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بظلاله على التوقعات بشأن الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1739.31 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0931 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1738.35 دولارا.

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وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1742 دولارا.

وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو من "يو.بي.إس"، إن أحد المحركات الرئيسية لسعر الذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما أن الذهب يأخذ إشارات من ارتفاع مقبل للأسعار الاسمية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب 1.2% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع الدولار 0.8% مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وسيتابع المستثمرون عن كثب وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقرر عقده يوم الأربعاء، مع تقدير المشاركين في السوق ارتفاع سعر الفائدة نصف نقطة في ديسمبر/ كانون الأول بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولو مجلس الاحتياطي في الآونة الأخيرة.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس، إن الذهب يمكن أن يختبر مستويات الدعم عند 1735 دولارا و1729 دولارا قبل معرفة وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 20.63 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3% إلى 964 دولارا كما انخفض البلاديوم 2.5% إلى 1888.12 دولارا.