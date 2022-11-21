وول ستريت
تباين مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو
مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 14.6 نقطة
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فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين، إذ أدت زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى تأجيج المخاوف بشأن تباطؤ النمو، في حين ارتفع المؤشر داو جونز بعد قفزة لسهم ديزني.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.6 نقطة أو 0.04% إلى 33760.3 نقطة.
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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.1 نقطة أو 0.23% إلى 3956.23 نقطة، وفق رويترز.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 55.1 نقطة أو 0.49% إلى 11091.008 نقطة.
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