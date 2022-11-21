دبي تبدأ تلقي طلبات ترخيص شركات "الرموز المشفّرة"

بدأت سلطة دبي للخدمات المالية، في تلقي طلبات ترخيص الشركات العاملة في مجال الرموز المشفّرة، للعمل في مركز دبي المالي العالمي.

ودعت سلطة دبي للخدمات المالية، الشركات الراغبة في العمل بقطاع الاستثمار بالعُملات الرقمية والرموز المشفرة، والتي تسعى إلى الحصول على ترخيص لتوفير خدمات متعلقة بهذا القطاع، إلى تقديم طلباتها للحصول على الرخصة.

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وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية أنه يجب على الشركات العاملة في هذا القطاع، أن تكون موجودة بشكل رئيس في مركز دبي المالي العالمي، وأن تتم إدارة الأعمال اليومية والإشراف على الأعمال في المركز، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد سعيد العوضي، إن "السلطة" أصدرت الورقة الاستشارية رقم (143) لتنظيم الرموز المشفّرة في مارس من العام الجاري، حددت فيها مقترحات لتنظيم تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالرموز المشفّرة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف العوضي أن نظام الرموز المشفّرة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، يشجع الشركات على تحقيق التوازن بين الابتكار في مجال الرموز المشفّرة، وتوفير العناية المطلوبة لاحتياجات المتعاملين، ومخاطر الأعمال المرتبطة بالرموز المشفّرة.

ولفت إلى أن السمات الرئيسة للنظام تشمل اعتماد تعريف واسع للرموز المشفّرة، والذي يتضمن العُملات المشفّرة والعُملات المستقرّة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، أنه وفقاً للنظام، فإنه لا يسمح إلا باستخدام الرموز المشفّرة المعترف بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تستوفي معايير معينة، في مركز دبي المالي العالمي، ويمنع القيام بأي أنشطة خدمات مالية باستخدام ما يطلق عليه باسم الرموز المحظورة، بما في ذلك الرموز الخوارزمية ورموز الخصوصية.

وأكد العوضي أنه يمكن القيام بمجموعة من أنشطة الخدمات المالية باستخدام الرموز المشفّرة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال: تقديم خدمات الحفظ، إدارة الأصول، التداول، خدمات الترتيب وتقديم المشورة، مضيفاً أنه «يجب أن يكون مقر الشركات الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالرموز المشفّرة في مركز دبي المالي العالمي.