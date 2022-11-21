سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة 1.1% مع هبوط أسعار النفط

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين، 1.11% ليصل إلى 10930.5 نقطة، مع انخفاض أسعار النفط وقربها من أدنى مستوياتها في شهرين، إذ ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وقوة الدولار بظلالها على الأسعار.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يناير، 74 سنتا أو 0.8% إلى 86.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.

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وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر ديسمبر 79.40 دولار للبرميل، بانخفاض 68 سنتا أو 0.9%، قبل انتهاء العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وانخفضت عقود يناير 59 سنتا أو 0.7% إلى 79.52 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وهبط سهم عملاق النفط السعودي أرامكو 1.6%، ومعادن 1.8% وسابك 2.15%.

كما هبطت أسهم مصرف الراجحي 0.4%، وبنك الرياض 0.3%، والبنك الأهلي السعودي 1.9%.

وبلغت قيمة التداولات في السوق السعودية 3.97 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة 101.7 مليون ريال.

,قال مؤسس وشريك في سبعين للاستثمار عبد العزيز السيف، إن ارتفاع مستويات الفائدة لا يزال قائماً، وستواصل الزيادة لتصل إلى 5% في الولايات المتحدة وفق المرجح، مما يضع ضغوطا على الأسواق المالية.

وأضاف السيف، في مقابلة مع "العربية"، أن مخاطر الانكماش العالمي تتزايد أيضا، وهذا سيؤثر على الأسواق العالمية والسوق السعودية.

وأشار السيف إلى أداء السوق السعودية أفضل من الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وذلك بدعم ارتفاع أسعار البترول، والمشروعات التنموية في المملكة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على ربحية بعض الشركات السعودية التي لديها نسبة قروض عالية.