صندوق الاستثمارات العامة يعين بنوكاً لطرح "إيه.دي.إي.إس" للاكتتاب العام

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لطرح عام أولي لشركة "إيه.دي.إي.إس لخدمات التنقيب عن النفط والغاز بالرياض العام المقبل، ومن المتوقع أن يجمع من خلاله ما يزيد على مليار دولار.

وقال مصدران لـ"رويترز"، إن صندوق الاستثمارات العامة عين بنوك جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس وذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك الأهلي السعودي وإي.إف.جي هيرميس بمصر لإدارة الطرح.

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وأدرجت شركة إيه.دي.إي.إس انترناشونال في بورصة لندن في 2017، وتحالف الصندوق العام الماضي مع أكبر مساهمين في الشركة وهما إيه.دي.إي.إس انفستمنتس هولدنج ومجموعة الزامل للاستحواذ عليها.

وقدرت الصفقة قيمة إيه.دي.إي.إس عند 516 مليون دولار في ذلك الوقت.

ويوضح الموقع الإلكتروني لشركة إي.دي.إي.إس، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط وشركة نفط الكويت من بين عملائها، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة لشركات نفط وطنية مع شركات عالمية من بينها بي.بي وإيني.

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وتمتلك الشركة أسطولا من 84 منصة حفر بحرية وبرية في 6 أسواق هي السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.

ويقلص صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تتجاوز 600 مليار دولار، حيازاته في بعض الشركات التي يملكها لإعادة ضخ رأسماله في استثمارات جديدة.

وفي وقت سابق من الشهر جمع الصندوق 610 ملايين دولار من بيع حصة 10% في مجموعة تداول السعودية المالكة والمشغلة المدرجة للبورصة السعودية وذلك من خلال طرح بنظام بناء سجل الأوامر المُسَرَّع.