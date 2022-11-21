قيود كوفيد في الصين تبث القلق في أوساط المستثمرين بالأسهم الأوروبية
قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية مثل شركات التعدين والشركات الصناعية الخسائر
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعامل، اليوم الاثنين، إذ قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية مثل شركات التعدين والشركات الصناعية الخسائر، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.
هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي يوم الجمعة.
وانخفضت الأسهم الآسيوية 1.3% جراء شعور المستثمرين بقلق من التداعيات الاقتصادية للقيود الجديدة لكوفيد-19 في الصين، بعد أن حثت المنطقة الأكثر اكتظاظا في بكين السكان على أن يلزموا منازلهم مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، بحسب "رويترز".
وهبطت أسهم شركات التعدين والسفر والترفيه والسلع الصناعية والخدمات ما بين 0.5% و1.4%، مما أدى إلى خسائر بين القطاعات الأوروبية.
وارتفعت أسهم القطاعات منخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية والمرافق في التعاملات المبكرة.