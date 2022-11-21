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مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"
سوق السعودية

"إيداع" تضيف الأسهم المكتتب بها في "مرافق" إلى حسابات المساهمين

تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، اليوم الاثنين، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كانت "مرافق" قد طرحت نحو 73.09 مليون سهم تمثل 29.24% من رأسمال الشركة، خصص 70% منها لشريحة المؤسسات المشاركة، و30% لشريحة الأفراد.

وأتمت الشركة عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 4.91% على أساس تناسبي.

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