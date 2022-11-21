"نيكاي" الياباني يغلق على ارتفاع بدعم من صعود أسهم شركات تجارية

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، اليوم الاثنين، بدعم من صعود أسهم بعض الشركات التجارية مع تزايد استثمارات الملياردير وارن بافت، في عدد من الشركات اليابانية.

وزادت شركة التأمين National Indemnity التابعة لشركة "بيركشاير هاثاواي" من حصتها في شركة Mitsubishi Corp إلى 6.59% من 5.04%، بحسب وثائق قُدمت إلى وزارة المالية في طوكيو.

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وارتفع "نيكاي" في نهاية جلسة اليوم، بنسبة 0.16% إلى 27944 نقطة، فيما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% عند 1972 نقطة.

وزاد سهم "ميتسوبيشي" بنسبة 2.23%، كما ارتفع سهم "ميتسوي آند كو" 0.18%، فيما قفز سهم كل من "إيتوتشو" و"ماروبيني" و"سوميتومو" بنسبة 0.96% و2.08% و1.24% على الترتيب.

وكان مؤشر نيكاي ارتفع في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، 0.29% إلى 27982 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس 0.28% إلى 1972.49 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

إلى ذلك، ارتفعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.21% إلى 140.66 ين.