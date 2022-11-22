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الذهب والدولار (iStock)
الذهب والدولار. (iStock)
سعر الذهب

أسعار الذهب تعوّض بعض خسائرها مع توقف صعود الدولار

تركيز المستثمرين تحول إلى محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر نوفمبر، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأونصة الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746 دولارا، وفقا لـ"رويترز".

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة "كوفيد-19" في الصين.

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وتوقف صعود الدولار، اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878 دولارا.

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