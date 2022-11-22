اكتتاب المؤسسات في "أمريكانا للمطاعم" ينتهي اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء، فترة الاكتتاب المحددة لشريحة المؤسسات المؤهلة في "أمريكانا للمطاعم العالمية"، بعد أن بدأت في 14 نوفمبر الجاري.

وانتهت أمس الاثنين فترة اكتتاب الأفراد (المستثمرين الإماراتيين والمكتتبين السعوديين) في أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، والذي بدأ 14 نوفمبر الجاري.

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كانت "أمريكانا للمطاعم العالمية"، طرحت 30% من رأس مالها ما يعادل 2.527 مليار سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق المال السعودي "تداول".

وتوزعت الأسهم المطروحة في البداية على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد الإماراتيين، حيث خصص لها 5% من إجمالي أسهم الطرح، مقابل 10% للأفراد السعوديين و85% للمؤسسات المؤهلة، ليتم بعدها زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات إلى 10% مع تخفيض الحد الأقصى للأسهم المخصصة للمؤسسات المؤهلة إلى 80%.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح في الإمارات بين 2.50 درهم إلى 2.62 درهم للسهم الواحد، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022.

يشار إلى أنه من المتوقع بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 من ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR".