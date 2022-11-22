الأسهم اليابانية ترتفع مع تركيز السوق على قرار المركزي الأميركي

صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، إذ عزز انخفاض الين مقابل الدولار توقعات تحقيق شركات الصناعات التحويلية المحلية أداء أفضل، لكن الحذر قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.61% ليغلق عند 28115.74 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12% إلى 1994.75 نقطة.

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وصعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، ليعوض بعض خسائره في الآونة الأخيرة مع عزوف المتعاملون عن العملات المحفوفة بالمخاطر بفعل مخاوف مرتبطة بتوقعات الاقتصاد العالمي بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 التي تفرضها الصين.

وقفز سهم شيونوجي آند كو 2.77% بعد أن ذكرت صحيفة يوميوري أن الجهات التنظيمية في اليابان أعدت تقريرا يؤكد الفعالية المحتملة لعقار مضاد لكوفيد-19 تصنعه شركة الصناعات الدوائية.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وتصدر قطاع المرافق المكاسب وارتفع 2.24% في حين زاد مؤشر قطاع التأمين 2.07%.

وتراجع سهم أدفانتست القيادي 1.43% في حين عوض سهم طوكيو إلكترون خسائره السابقة وأنهى الجلسة مرتفعا 0.09%.