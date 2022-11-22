اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية ترتفع مع تركيز السوق على قرار المركزي الأميركي

مؤشر نيكاي يرتفع 0.61%

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، إذ عزز انخفاض الين مقابل الدولار توقعات تحقيق شركات الصناعات التحويلية المحلية أداء أفضل، لكن الحذر قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.61% ليغلق عند 28115.74 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12% إلى 1994.75 نقطة.

وصعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، ليعوض بعض خسائره في الآونة الأخيرة مع عزوف المتعاملون عن العملات المحفوفة بالمخاطر بفعل مخاوف مرتبطة بتوقعات الاقتصاد العالمي بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 التي تفرضها الصين.

صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب  اقتصاد اقتصاد الإمارات صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب 

وقفز سهم شيونوجي آند كو 2.77% بعد أن ذكرت صحيفة يوميوري أن الجهات التنظيمية في اليابان أعدت تقريرا يؤكد الفعالية المحتملة لعقار مضاد لكوفيد-19 تصنعه شركة الصناعات الدوائية.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وتصدر قطاع المرافق المكاسب وارتفع 2.24% في حين زاد مؤشر قطاع التأمين 2.07%.

وتراجع سهم أدفانتست القيادي 1.43% في حين عوض سهم طوكيو إلكترون خسائره السابقة وأنهى الجلسة مرتفعا 0.09%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"أزمة بيض" في بريطانيا.. "إنفلونزا الطيور" أحد الأسباب "أزمة بيض" في بريطانيا.. "إنفلونزا الطيور" أحد الأسباب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط