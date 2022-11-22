انتهاء اكتتاب الأفراد في 3.3 مليون سهم من طرح "كابلات الرياض".. اليوم

تنتهي، اليوم الثلاثاء، فترة اكتتاب الأفراد في 3.3 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة كابلات الرياض، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، بسعر 43 ريالا، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وانتهى الاكتتاب المخصص للمؤسسات، الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بـ71.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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ويعد اكتتاب مجموعة كابلات الرياض، الاكتتاب الـ16 الذي يشهده السوق الرئيسية خلال العام 2022، فيما شهدت السوق السعودية خلال العام الماضي، تسعة اكتتابات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في 17 أكتوبر الماضي، على طلب مجموعة كابلات الرياض طرح 22% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 33 مليون سهم.

يشار إلى أن "كابلات الرياض"، تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة عام 1984 في مدينة الرياض، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة عام 2014.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 1.5 مليار ريال، مقسم إلى 150 مليون سهم.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج وتسويق وبيع الكابلات والأسلاك الكهربائية والموصلات الهوائية والألياف البصرية، إضافة إلى أعمال مشاريع المقاولات الكهربائية الخاصة بكابلات الجهد العالي.