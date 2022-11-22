زيادة المخاوف من تشديد الصين قيود كورونا تهوي بالأسهم الأميركية

اختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات، يوم الاثنين، على انخفاض، وسط مخاوف من أن الصين قد تستأنف إجراءات أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد-19".

وقالت بكين أمس الاثنين، إنها ستغلق الشركات والمدارس في المناطق الأكثر تضررا وتشدد القواعد لدخول المدينة، مع ارتفاع عدد الإصابات، مما يثير مخاوف المستثمرين.

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وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.22 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 3950.29 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 1.09% إلى 11024.54 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.21 نقطة أو 0.13% إلى 33703.48 نقطة.