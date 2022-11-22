وول ستريت
زيادة المخاوف من تشديد الصين قيود كورونا تهوي بالأسهم الأميركية
"ناسداك" انخفض 1.09% إلى 11024.54 نقطة
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اختتمت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات، يوم الاثنين، على انخفاض، وسط مخاوف من أن الصين قد تستأنف إجراءات أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد-19".
وقالت بكين أمس الاثنين، إنها ستغلق الشركات والمدارس في المناطق الأكثر تضررا وتشدد القواعد لدخول المدينة، مع ارتفاع عدد الإصابات، مما يثير مخاوف المستثمرين.
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وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.22 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 3950.29 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 1.09% إلى 11024.54 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.21 نقطة أو 0.13% إلى 33703.48 نقطة.
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