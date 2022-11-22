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سوق السعودية

غداً.. إدراج وبدء تداول أسهم "مرافق" في السوق السعودية الرئيسية

الشركة طرحت 29% من أسهمها للاكتتاب العام

دبي - العربية.نت
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تستقبل السوق السعودية الرئيسية "تداول"، غدا الأربعاء، إدراج أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

وكانت الشركة، قد طرحت نحو 29% من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل نحو 73 مليون سهم، بسعر 46 ريالا للسهم.

وتم تخصيص 70% منها لشريحة المؤسسات المشاركة و30% لشريحة الأفراد.

وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب نحو 630%، مع تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد.

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