غداً.. إدراج وبدء تداول أسهم "مرافق" في السوق السعودية الرئيسية

تستقبل السوق السعودية الرئيسية "تداول"، غدا الأربعاء، إدراج أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

وكانت الشركة، قد طرحت نحو 29% من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل نحو 73 مليون سهم، بسعر 46 ريالا للسهم.

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وتم تخصيص 70% منها لشريحة المؤسسات المشاركة و30% لشريحة الأفراد.

وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب نحو 630%، مع تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد.