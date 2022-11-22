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وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت

وول ستريت ترتفع بدعم من مكاسب أسهم "وولغرينز" و"بست باي"

مع تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود كوفيد-19 في الصين

دبي - العربية.نت
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، إذ ساعدت مكاسب أسهم وولغرينز وبست باي في تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.

وصعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 109.8 نقطة أو 0.33% إلى 33810.05 نقطة .

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.6 نقطة تعادل 0.39% إلى 3965.51 نقطة، وفق رويترز.

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كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 34.0 نقطة أو 0.31% إلى 11058.559 نقطة.

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