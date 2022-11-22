وول ستريت
وول ستريت ترتفع بدعم من مكاسب أسهم "وولغرينز" و"بست باي"
مع تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود كوفيد-19 في الصين
وضع القراءة
100% حجم الخط
استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، إذ ساعدت مكاسب أسهم وولغرينز وبست باي في تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 109.8 نقطة أو 0.33% إلى 33810.05 نقطة .
مادة اعلانية
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.6 نقطة تعادل 0.39% إلى 3965.51 نقطة، وفق رويترز.
كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 34.0 نقطة أو 0.31% إلى 11058.559 نقطة.
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية