وول ستريت ترتفع بدعم من مكاسب أسهم "وولغرينز" و"بست باي"

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، إذ ساعدت مكاسب أسهم وولغرينز وبست باي في تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.

وصعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 109.8 نقطة أو 0.33% إلى 33810.05 نقطة .

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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.6 نقطة تعادل 0.39% إلى 3965.51 نقطة، وفق رويترز.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 34.0 نقطة أو 0.31% إلى 11058.559 نقطة.