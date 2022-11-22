"شمس" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس"، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 24 نوفمبر 2022، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في الأول من ديسمبر 2022، فيما تستمر مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى السادس من ديسمبر 2022.

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وبينت أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، مشيرة إلى أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وبخصوص تفاصيل الطرح المتبقي، أفادت الشركة بأنه في حال تبقي أسهم لم يكتتب فيها، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهدو التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

وأكدت على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب، أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

ولفتت "شمس"، إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 20 نوفمبر 2022.