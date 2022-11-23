أسهم أوروبا تحوم قرب أعلى مستوى في 3 أشهر
أسهم النفط والغاز والتعدين تواصل مكاسبها لثاني جلسة على التوالي
حامت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، إذ عوض صعود أسهم السلع الأولية تراجع سهم بنك كريدي سويس بعد إصداره تحذيرا بخصوص الأرباح، في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الشركات بحثا عن مؤشرات على قوة اقتصاد منطقة اليورو.
واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس/آب في الجلسة السابقة. وواصلت أسهم النفط والغاز والتعدين مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، وصعد مؤشر كلا القطاعين 0.9%.
وسيعلن البنك المركزي الأوروبي بيان اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس، نقلاً عن وكالة رويترز.
كما يترقب المستثمرون مؤشر ستاندرد آند غلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع توقع أن تظهر البيانات مزيدا من الانكماش في نشاط الشركات.
وتراجع سهم كريدي سويس بعد أن ذكر البنك السويسري المتعثر أنه يتوقع تكبد خسائر قبل خصم الضريبة تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.58 مليار دولار) للربع الأخير من العام.
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