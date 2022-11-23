أسهم مجموعة "كاكاو" تحقق مكاسب بعد أنباء اهتمام PIF بالاستثمار في وحدتها للترفيه

ارتفعت أسهم مجموعة "كاكاو" في كوريا الجنوبية بعد أن أشارت صحيفة Maeil المحلية إلى اهتمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في وحدتها Kakao Entertainment، وهي شركة كورية مختصة بالترفيه وخدمات النشر، وذلك بالتعاون مع شركة GIC السنغافورية.

ومن المتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة وGIC، حوالي 590 مليون دولار في الشركة قبل طرحها العام الأولي المنتظر العام المقبل.

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وكانت Kakao Entertainment تدرس طرحا عاما أوليا في نيويورك خلال 2022 بتقييم يقدر بقيمة 18 مليار دولار، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة بلومبرغ العام الماضي، لكن الجدول الزمني الآن يبدو غير مؤكد.

يشار إلى أن أسهم مجموعة Kakao متراجعة بنحو 50% منذ مطلع العام الحالي.