الأسهم الأميركية تصعد بدعم من قطاعي التجزئة والطاقة

ارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق، يوم الثلاثاء، وسط تداولات محدودة، إذ خففت توقعات متفائلة من شركة بست باي لتجارة التجزئة بشأن المبيعات، المخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى موسم تسوق قاتم أثناء العطلات، بينما ساعد صعود أسعار النفط على رفع أسهم شركات الطاقة.

وصعد سهم بست باي بعد أن توقعت انخفاضا أقل في المبيعات السنوية عما أُعلن عنه سابقا وعبرت عن ثقتها في أن زيادة الصفقات والخصومات ستجذب المزيد من العملاء.

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وساعدت مكاسب بست باي على دعم مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

كما قدم قطاع الطاقة الدعم لـ"وول ستريت"، إذ صعد بعد تراجعه لجلستين بعد أن أكدت السعودية إن أوبك+ ملتزمة بتخفيضات الإنتاج، مما دحض تقريرا أول أمس الإثنين، قال إن التحالف يدرس زيادة الإنتاج مما أدى إلى انخفاض أسعار الخام بحدة.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 53.72 نقطة أو 1.36% ليغلق عند 4003.66 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 149.83 نقطة أو 1.36% إلى 11174.34 نقطة.

وصعد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 395.94 نقطة أو 1.18% إلى 34096.22 نقطة.