تباين أداء أسواق الخليج وسط عطلة رسمية في السوق السعودية

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، وسط تقلبات في سعر النفط، بينما أنهى المؤشر القطري سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات، وسط عطلة رسمية في سوق الأسهم السعودية.

وغيرت أسعار الخام، وهي محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، اتجاهها لتنخفض أكثر من دولارين للبرميل بينما تبحث مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وضع سقف لسعر النفط الروسي أعلى من المستوى المتداول عنده حاليا.

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وارتفع المؤشر القطري 0.6% بفضل قفزة بلغت 4.1% لسهم البنك التجاري و2.6% لسهم مصرف الريان، وفق رويترز.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.3% مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 1.7%.

وقال محلل أول استراتيجيات السوق لدى إكسنس، وائل مكارم، إن سوق أبوظبي سجلت ارتدادا بعد أسبوع من التصحيحات السعرية وهو ما قد يساعد السوق في الحفاظ على اتجاه صعودي قوي.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.1% متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة بلغت 1%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.2% متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.5%.

وحذرت نومورا من أن سبع دول، هي مصر ورومانيا وسريلانكا وتركيا وجمهورية التشيك وباكستان والمجر، تشهد حاليا مخاطر مرتفعة لمواجهة أزمة عملة.

وكانت السوق السعودية مغلقة اليوم الأربعاء بعدما أعلنت المملكة عطلة عامة احتفالا بفوز منتخبها الوطني على الأرجنتين في كأس العالم.