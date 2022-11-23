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غدا بدء إدراج وتداول أسهم شركة "مرافق" في سوق السعودية

بعد تعليق التداول في السوق اليوم الأربعاء

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة "تداول" السعودية تأجيل إدراج وبدء تداول أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" إلى يوم غد الخميس بدلا من اليوم الأربعاء.

وقالت "تداول" إنه تم تعليق التداول في السوق السعودية الأربعاء بناء على توجيه ملكي.

وذكرت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "مرافق" في السوق الرئيسية برمز تداول 2083 وبالرمز الدولي SA15L0N10HH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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