أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب مؤشرات جديدة من "المركزي الأوروبي" بشأن الفائدة
مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يتراجع 0.03%
فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر اليوم الخميس بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة وبينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة من البنك المركزي الأوروبي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03% بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش وسط أحجام تداول منخفضة ربما بسبب عطلة عيد الشكر بالأسواق الأميركية.
وأغلقت "وول ستريت" على مكاسب قوية أمس الأربعاء بعدما أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأميركي اتفاق "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسات على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة، وفق رويترز.
ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس محضر اجتماعه لشهر أكتوبر/تشرين الأول الذي رفع فيه أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لكنه قال إنه أحرز تقدما "كبيرا" بالفعل في مسعاه لمكافحة قفزة تاريخية في التضخم.
وانخفض سهم ريمي كوينترو 2.7% بعدما قالت الشركة المصنعة لكونياك ريمي مارتن إن نتائجها عن النصف الثاني من العام ستعكس عودة إلى اتجاهات الاستهلاك الطبيعية بعد عامين من "النمو الاستثنائي".
وهوى سهم إليكتا 5.3% بعدما حذرت شركة تصنيع أجهزة العلاج الإشعاعي من تضرر هوامشها في الربع الثالث نتيجة عدم التيقن بشأن ظروف الاقتصاد الكلي ومشاكل سلاسل التوريد.
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