أسهم اليابان تقتفي أثر وول ستريت صعوداً و"نيكاي" يرتفع لأعلى مستوى في شهرين
وسط آمال بتباطؤ رفع الفائدة في أميركا
اختتم المؤشر نيكاي في اليابان تداولات اليوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفيا أثر وول ستريت التي سجلت ارتفاعات الليلة الماضية وسط آمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.95% عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر/أيلول.
كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21% إلى 2018.80 نقطة.
وأنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية على مكاسب قوية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني أن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تتباطأ قريبا.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد على في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود، أن المسؤولين متفقون إلى حد كبير على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي بخطوات أصغر.
وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيور، إن المحضر عزز المعنويات، كما أقبل مستثمرون عالميون على الأسهم اليابانية.
وكانت الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق الأفضل أداء على المؤشر نيكاي، إذ قفزت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.55 و4.56% على التوالي.
وقفز مؤشر شركات الشحن 5.07% ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وصعد سهم نيبون يوسين 6.05% بينما قفز سهم ميتسوي أو.إس كيه لاينز 4%.
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