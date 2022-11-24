استطلاع: تفاؤل باستمرار مكاسب سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من 2023

أظهر مسح لمديري الصناديق في السعودية قامت به "الراجحي المالية"، استمرار التفاؤل الحذر بأداء سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من 2023، وهو ما يتسق مع آرائهم في المسح الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي.

وبحسب المسح، توقع نحو 60% من المشاركين أن تكون عوائد سوق الأسهم السعودية في النطاق الإيجابي في الربع الأول من العام المقبل، منهم 23% يتوقعون تحقيق مكاسب أعلى من 5%.

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وعلى صعيد القطاعات، ظل قطاع البنوك في السوق السعودية هو المفضل لمديري الصناديق في الربع الأول من العام المقبل، فيما احتل قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا المرتبة الثانية.

وكانت القطاعات الأقل جاذبية - بحسب المسح- من نصيب قطاع البتروكيماويات ومن بعده قطاع التجزئة.

ومن النقاط الأبرز لمسح "الراجحي"، هي تفضيل مديري الصناديق لأدوات الدخل الثابت كفئة من فئات الأصول المستثمر بها، حيث حصلت على أصوات مساوية للأصوات التي حصلت عليها الأسهم عندما يتعلق الأمر بتخصيص المحافظ.