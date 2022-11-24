اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

استطلاع: تفاؤل باستمرار مكاسب سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من 2023

قطاع البنوك هو المفضل لمديري الصناديق في الربع الأول من العام المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح لمديري الصناديق في السعودية قامت به "الراجحي المالية"، استمرار التفاؤل الحذر بأداء سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من 2023، وهو ما يتسق مع آرائهم في المسح الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي.

وبحسب المسح، توقع نحو 60% من المشاركين أن تكون عوائد سوق الأسهم السعودية في النطاق الإيجابي في الربع الأول من العام المقبل، منهم 23% يتوقعون تحقيق مكاسب أعلى من 5%.

وعلى صعيد القطاعات، ظل قطاع البنوك في السوق السعودية هو المفضل لمديري الصناديق في الربع الأول من العام المقبل، فيما احتل قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا المرتبة الثانية.

نومورا تحذر.. الجنيه المصري لم يخرج من دائرة الخطر قصص اقتصادية عملات نومورا تحذر.. الجنيه المصري لم يخرج من دائرة الخطر

وكانت القطاعات الأقل جاذبية - بحسب المسح- من نصيب قطاع البتروكيماويات ومن بعده قطاع التجزئة.

ومن النقاط الأبرز لمسح "الراجحي"، هي تفضيل مديري الصناديق لأدوات الدخل الثابت كفئة من فئات الأصول المستثمر بها، حيث حصلت على أصوات مساوية للأصوات التي حصلت عليها الأسهم عندما يتعلق الأمر بتخصيص المحافظ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدارة "تويتر" ترفض الرد على الإعلام.. وماسك يعلن بدء مرحلة التوظيف إدارة "تويتر" ترفض الرد على الإعلام.. وماسك يعلن بدء مرحلة التوظيف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط