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مجموعة مغربي السعودية
مجموعة مغربي السعودية

مجموعة "مغربي" السعودية تدرس تنفيذ طرح عام أولي في 2023

عينت روتشيلد وبنك إتش.إس.بي.سي لإدارة الطرح

دبي - رويترز
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قال مصدران مطلعان إن مجموعة "مغربي" للبصريات السعودية، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل مستشفيات العيون ومتاجر بيع النظارات في الشرق الأوسط، تدرس تنفيذ طرح عام أولي لمستشفياتها في العام المقبل وإنها كلفت بنوكا لإدارة العملية.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر هويتيهما أن "مغربي" عينت روتشيلد مستشارا ماليا للصفقة، في حين سيتولى بنك إتش.إس.بي.سي قيادة عملية الطرح.

ولم يرد أي من "مغربي" وإتش.إس.بي.سي على طلب من رويترز أمس الأربعاء للتعقيب. ورفض روتشيلد التعقيب.

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وتحث السعودية المزيد من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج في "تداول" سعيا لتعزيز أسواق رأس المال بها في ظل إصلاحات تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

وشهدت المملكة زيادة في الطروح العامة الأولية منذ إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو في 2019 في طرح قياسي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.

وجمعت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، 3.2 مليار دولار في 2019 عندما باعت 30% من الشركة في طرح عام أولي. كما جمعت مجموعة النهدي، إحدى أكبر سلاسل الصيدليات في المملكة، 1.36 مليار دولار في مارس/آذار من عملية طرح عام.

ووفقا لما ورد على موقعها الإلكتروني تأسست "مغربي" في جدة في 1955 كمستشفى للعيون، وتدير أكثر من 32 مستشفى في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول إنها كانت أول من يجري جراحة زرع قرنية في الشرق الأوسط في 1968.

وأصبحت منطقة الخليج، التي جنت أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار النفط، بقعة مضيئة في أسواق رأس المال العالمية هذا العام إذ أدت برامج الخصخصة التي تقودها الحكومات إلى زيادة عمليات الطرح العام.

ووفقا لبيانات رفينيتيف جمع المُصدرون في منطقة الخليج نحو 16 مليار دولار هذا العام تمثل نحو نصف إجمالي إيرادات عمليات الطرح العام الأولي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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