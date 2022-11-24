هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "دله" لغرض الاستحواذ على حصة بـ"المركز الطبي"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" لزيادة رأس مالها من 900 مليون ريال إلى 976.81 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 7.68 مليون سهم عادي، للاستحواذ على ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة "المركز الطبي الدولي".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة دله للخدمات الصحية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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وأضافت أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمي الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وأوضحت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأوجبت الهيئة على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.