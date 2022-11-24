شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" تنال الموافقة لطرح 29.6% للاكتتاب العام
بعدد 50.045 مليون سهم
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن موافقتها على طلب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف تسجيل أسهمها وطرح 50.045 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 29.656% من إجمالي أسهم الشركة.
تأسست شركة "لوبريف" في عام 1976م في جدة كمشروع مشترك بين بترومين وشركة موبيل. وبحسب موقع "لوبريف"، فإن ملكيتها مشتركة بين أرامكو السعودية 70% وشركة جدوى للاستثمار الصناعي 30%.
وتعد "لوبريف" المنتِج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة، وتركز على إنتاج زيوت أساس من مرافقها الواقعة في الساحل الغربي للمملكة.
وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1.3 مليون طن متري سنوياً من زيوت الأساس.
وتصنف الشركة كأحد أكبر منتجي زيوت الأساس عالمياً، ولديها القدرة على تصدير زيوت الأساس إلى الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا بشكل مباشر، إضافة إلى التصدير لمناطق أخرى، واستيراد الفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى المملكة بفضل عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت الأساس.
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