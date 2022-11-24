وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط مؤشرات إبطاء رفع أسعار الفائدة
زيادة تفاؤل المستثمرين بتراجع ضغط الأسعار
أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر نوفمبر، أنه من المحتمل أن يتم إبطاء رفع أسعار الفائدة قريبا.
وأظهر محضر الاجتماع أن "غالبية عظمى" من صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ومنذ الاجتماع الأخير الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، زاد تفاؤل المستثمرين بتراجع ضغط الأسعار، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار أقل قد يحد من التضخم.
وبحلول الساعة 19:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 100.48 نقطة أو 0.29% إلى 34198.58 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.14 نقطة أو 0.53% إلى 4024.72 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 103.99 نقطة أو 0.93% إلى 11278.39 نقطة.
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