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اكتتاب الأفراد في أسهم أمريكانا للمطاعم
أمريكانا للمطاعم.
سوق السعودية

تحديد السعر النهائي لطرح "أمريكانا للمطاعم" عند الحد الأعلى

2.62 درهم للسهم في الإمارات.. و2.68 ريال بالسعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب المتزامنة بنجاح وانتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي.

وحُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 2.62 درهم للسهم الواحد في دولة الإمارات و2.68 ريال للسهم في السعودية، مما يعني أن القيمة السوقية لشركة أمريكانا للمطاعم ستبلغ 6.01 مليار دولار (ما يعادل 22.07 مليار درهم أو 22.58 مليار ريال)، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان النطاق السعري للطرح العام الأولي، الذي تم تحديده والإعلان عنه في 14 نوفمبر 2022، يتراوح بين 2.50 درهم/ 2.55 ريال و2.62 درهم/ 2.68 ريال للسهم الواحد، مما يعني أن السعر النهائي للطرح تم تحديده عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

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وبناءً على سعر الطرح النهائي، سيكون إجمالي حجم الطرح 1.80 مليار دولار، أي ما يعادل 6.62 مليار درهم أو 6.77 مليار ريال.

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بحوالي 386 مليار درهم/ 394 مليار ريال إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المؤسسات المؤهلة" والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات والسعودية "شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية"، مما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بنحو 58 مرة.

ونتيجة العطلة الرسمية الأخيرة في السعودية، والتي جرى الإعلان عنها يوم 22 نوفمبر 2022، تتوقع الشركة أن توفر المزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للطرح العام، بما في ذلك تخصيص الأسهم للمستثمرين في أو حوالي 28 نوفمبر 2022.

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