توقعات أسعار الفائدة تطيح بالدولار هذا الأسبوع

يقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجهاً نحو خسارة أسبوعية اليوم الجمعة، بعدما أثار احتمال تباطؤ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية قلق المستثمرين.

كان تداول الدولار ضعيفًا خلال الليل، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

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وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5٪ خلال الليل، مستقراً في آخر مرة عند 1.2103 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.2153 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2٪ تقريبًا.

كما صعد اليورو بنسبة 0.02٪ إلى 1.0413 دولار، متجهًا نحو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0481 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في National Australia Bank: "ما زلنا نعيش اليوم الثالث على التوالي من معنويات المخاطرة الإيجابية.. أعتقد أن هذا يبقي الدولار الأميركي ضعيفًا إلى حد كبير في جميع المجالات".

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، والذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن "الغالبية العظمى" من صانعي السياسة اتفقوا على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب" إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة، وهي تصريحات أدت إلى تراجع الدولار.

كانت الزيادات الشديدة في سعر الفائدة الفيدرالي وتوقعات السوق حول مدى الارتفاع الذي يمكن أن يتحمله البنك المركزي، بمثابة محرك كبير لارتفاع الدولار بنسبة 10٪ هذا العام.

ومقابل سلة من العملات، استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 105.83، ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 105.30 الذي سجله الأسبوع الماضي. وقد انخفض هذا الأسبوع بأكثر من 1٪.

وساعد على رفع شهية المخاطرة بشكل طفيف، الاستطلاع الذي أظهر أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر.

وبصرف النظر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت بيانات اجتماع أكتوبر للبنك المركزي الأوروبي الصادرة الليلة الماضية، أن صانعي السياسة يخشون من أن التضخم قد يكون راسخًا في منطقة اليورو. وبينما التزم المركزي الأوروبي بشدة برفع أسعار الفائدة، تتوقع الأسواق الآن تحركًا أكثر تواضعًا بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

تداول الين الياباني آخر مرة عند 138.635 للدولار، بعد ارتفاعه بنحو 0.7٪.

وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 40 عامًا في نوفمبر، متجاوزة هدف البنك المركزي البالغ 2٪ للشهر السادس على التوالي.

من ناحية أخرى، صعد الدولار الأسترالي إلى 0.6765 دولار، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1٪. فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1٪ إلى 0.6257 دولار، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

ويتطلع الدولار النيوزيلندي إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5٪، بمساعدة البنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، وتوقعاته المتشددة بشأن معدل الفائدة.

في الصين، كانت الأسواق تراقب عن كثب أيضًا التخفيض المتوقع في نسبة متطلبات احتياطي البنوك (RRR).

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن اجتماع لمجلس الوزراء، أن الصين ستستخدم التخفيضات في معدل الاستجابة النقدية للبنوك في الوقت المناسب، إلى جانب أدوات السياسة النقدية الأخرى، للحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول.

وكان اليوان الصيني يتداول في الخارج عند 7.1625 للدولار، متجهًا نحو خسارة أسبوعية، حيث تستمر مخاوف انتشار فيروس كورونا في التأثير.