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سوق دبي تسجل ثاني خسارة أسبوعية

على خلفية المخاوف ذات الصلة بالنمو الاقتصادي

دبي - العربية.نت
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اختتم سوقا الأسهم في الإمارات تداولات اليوم الجمعة، على تراجع، وسجل مؤشر دبي خسارته الأسبوعية الثانية على خلفية المخاوف ذات الصلة بالنمو الاقتصادي.

هبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.6%، متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 2.3%، وسهم الإمارات دبي الوطني 0.4%.

وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 1.4%.

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قال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس، لـ "رويترز"، إن سوق دبي ظلت تحت ضغط بعدما غيرت حالة عدم اليقين حول العالم توقعات المتداولين.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1%، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2%.

إلا أن المؤشر سجل مكاسب أسبوعية بـ 0.6%، مع ارتفاع الشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة على المؤشر، 0.6%.

وقال رئيسها التنفيذي لـ "رويترز"، إنها تخطط لبيع 20% من وحدتها للتكنولوجيا في طرح عام أولي العام المقبل، كما تهدف لإجراء طرح عام أولي في الربع الأول لوحدتها بيور هيلث لجمع أكثر من مليار دولار.

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