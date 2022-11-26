تباين أسعار الذهب مع ترقب تحركات الفيدرالي بشأن سياسات الفائدة
الأسعار الفورية دون تغيير والعقود الأجلة للمعدن النفيس ترتفع 0.5%
استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في وقت سابق بجلسة الجمعة مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.9 دولار للأونصة، وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعا 0.5% إلى 1768.8 دولارا، وفق رويترز.
وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج.
وسجلت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، أمس الجمعة رقما قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات بكوفيد-19، وواصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض قيود للسيطرة على تفشي المرض.
وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز "لا يبدو أن وضع فيروس كورونا في الصين يتحسن، لذا ستكون هذه مشكلة رئيسية للأسواق، ليس فقط الذهب، ولكن لجميع الأسواق هنا خلال الأسبوعين المقبلين".
وأظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في المركزي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة بنسبة 0.39% إلى 21.61 دولار. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 983.56 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 2.09% مسجلا 1847.69 دولار.
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