وول ستريت تسجل مكاسب أسبوعية.. وداو جونز يرتفع 1.78%

أغلق مؤشر ناسداك منخفضا في جلسة الجمعة تحت وطأة تراجع سهم شركة أبل في جلسة تداولات هادئة في وول ستريت بسبب عطلة إذ يترقب المستثمرون مبيعات الجمعة السوداء وإصابات "كوفيد-19" في الصين.

وانخفض سهم أبل 2% بعد أنباء عن تراجع شحنات هواتف آيفون من مصنع تابع لشركة فوكسكون في الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تأثر الإنتاج باضطرابات عمالية مرتبطة بكوفيد.

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وتركزت الأنظار خلال الجلسة على شركات التجزئة مع انطلاق موسم مبيعات الجمعة السوداء على خلفية تضخم جامح عنيد وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكان من المتوقع أن يتدفق المتسوقون على المتاجر بأعداد قياسية لاقتناص صفقات الجمعة السوداء لكن الأعداد خارج المتاجر كانت ضئيلة فيما يكون عادة أكثر أيام التسوق ازدحاما في العام، وذلك بسبب برودة الطقس.

وأصبحت أسهم شركات التجزئة الأميركية مقياسا لثقة المستهلكين في ظل هجمة التضخم. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لشركات التجزئة بما يزيد قليلا عن 30% منذ بداية العام بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15%.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في جلسة الجمعة بواقع 152.97 نقطة، أي 0.45%، إلى 34347.03 نقطة عند الإغلاق.

بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.14 نقطة، أي 0.03%، إلى 4026.12 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 58.96 نقطة، أي 0.52%، إلى 11226.36 نقطة.

وتم تقليص ساعات التداول اليوم بسبب العطلات لتغلق سوق الأسهم الأميركية في الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي.

وأنهت المؤشرات الثلاثة أسبوع عطلة عيد الشكر على مكاسب بقيادة داو جونز الذي ارتفع 1.78%.