سوق السعودية
اكتتاب شركة "أمريكانا للمطاعم" جذب 105 مليارات دولار
تجاوز المبلغ المستهدف بنحو 58 مرة
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جمعت شركة أمريكانا للمطاعم 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية وهو ما يتجاوز المبلغ المستهدف بنحو 58 مرة.
وأدى الطلب القوي أدى إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري عند 2.68 ريال للسهم في السعودية ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات.
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ووفقا لسعر الطرح فإن قيمة الشركة تبلغ نحو 6 مليارات دولار.
وأعلنت شركة أمريكانا للمطاعم أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل النهائية للإدراج في سوقي تداول وأبوظبي غدا، علما أن التاريخ الأولي الذي كان محددا للإدراج كان في 6 ديسمبر.
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