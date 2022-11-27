اليوم بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية "التأمين العربية"
تنتهي في 7 ديسمبر المقبل
أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية السعودية عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم الأحد.
وقالت شركة "التأمين العربية" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية ستكون في 1444-05-10 الموافق 2022-12-04.
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وسيكون تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1444-05-13 الموافق 2022-12-07.
وذكرت شركة "التأمين العربية" أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 26-04-1444 هـ (الموافق 20-11-2022 م) وقد نوّهت الشركة على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة.
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