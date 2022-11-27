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شعار شركة قمة السعودية للتجارة
شعار شركة قمة السعودية للتجارة
سوق السعودية

اليوم بدأ اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 22% من أسهم "قمة السعودية للتجارة"

ستنتهي فترة الطرح يوم الخميس 1 ديسمبر 2022

دبي - العربية.نت
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يبدأ اليوم الأحد في السعودية اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 880 ألف سهم تمثل 22% من أسهم شركة قمة السعودية للتجارة البالغة 4 ملايين سهم، تمهيدا لإدراجها في السوق الموازية "نمو".

كانت شركة وثيق المالية المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية "نمو" قد أعلنت في 20 نوفمبر 2022، عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 133 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

اقرأ المزيد: "وثيق المالية" تعلن سعر طرح "قمة السعودية للتجارة" بـ 133 ريالاً للسهم

وستنتهي فترة الطرح يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.

ويمكن لأي مستثمر مؤهل لديه حساب استثماري فعال لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني الذي يتيحه مدير الاكتتاب "شركة الإنماء للاستثمار".

كما يمكن للمستثمر المؤهل الذي لديه حساب استثماري فعال لدى "شركة الراجحي المالية" الاكتتاب عبر التطبيق البنكي للجهة المستلمة "مصرف الراجحي".

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