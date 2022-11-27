سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها.. والمؤشر قرب 10800 نقطة

قلصت سوق الأسهم السعودية خسائرها الكبيرة التي تكبدتها مطلع تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط المؤشر بنسبة 1.09%، وسط ضغوط بفعل تراجع أسعار النفط.

كانت أسعار النفط انخفضت 2% في جلسة الجمعة مع انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي.

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وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.71 دولار، أي 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار، أي 2.1%، لتسجل 76.28 دولار للبرميل.

وخسر مؤشر "تاسي" نحو 119 نقطة لتراجع قرب مستوى 10800 نقطة عند مستوى 10819.71 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.15 مليار ريال، بحلول الساعة 12.05 بتوقيت مكة.

من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، ثامر السعيد، إن تراجع سوق الأسهم السعودية يرتبط بتغير البيئة الاستثمارية ووجود أسعار فائدة مرتفعة وأدوات استثمارية مختلفة، تسببت في انتقال جزء من السيولة في السوق إلى أدوات استثمارية أخرى أكثر أماناً، ومرتفعة العائد.

وأضاف ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن هناك ترقبا للتقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي لرؤية حركة الودائع خلال شهر أكتوبر لأن حركتها في سبتمبر الماضي، كانت متماشية مع النمو في السنوات الماضية، في حين أن المتغيرات حالياً لصالح أدوات الدخل الثابت.

وقال السعيد، إن السوق تراجع خلال الشهر الحالي بنسبة 10% مقارنة باليوم المماثل من الشهر الماضي، ويرتبط ذلك بتغير شهية المستثمرين والبحث عن أدوات استثمارية أخرى.

وأوضح رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، أن تغير أسعار النفط عامل مؤثر على السوق، وله أثر نفسي مباشر على المتعاملين، لكن لا أثر للتغير اليومي للنفط على نفسية المتعاملين لأن الارتباط بين تغير سعر النفط والشركات المرتبطة به يأتي متأخرا بنحو 3 أشهر وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، ولذلك فالسوق يتأثر بتغير المتوسط السعري لبرميل النفط وليس بالتغير اليومي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية 33.7 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 189 شركة انخفاضا في قيمتها، فيما ارتفعت أسهم 17 شركة من إجمالي 219 شركة.

وكانت أسهم شركات: شمس، وساسكو، وبوان، والراجحي ريت، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.95% و1%، أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأسلاك، والمعذر ريت، وسيكو السعودية ريت، والشرقية للتنمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 5.2% و 4.53%.

فيما كانت أسهم شركات: مرافق، والتصنيع، وبترو رابغ، واس تي سي، والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم شركات: مرافق، وسابك للمغذيات الزراعية، واس تي سي، ومعادن، والراجحي الأكثر نشاطًا في القيمة.

أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الجمعة، عددا قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" مع استمرار مدن البلاد في فرض حظر على التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

ومن جهة أخرى، يناقش دبلوماسيون من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل لكن لم يتم بعد التوصل لاتفاق. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن اجتماعا لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، كان مقررا مساء الجمعة لمناقشة المقترح، قد ألغي.